"غير مستحقة".. إخلاء 11 وحدة خاصة بالأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إخلاء 11 وحدة سكنية خاصة بالحالات الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة من قاطنيها، بعد التأكد من عدم أحقيتهم للوحدة السكنية في حملة مكبرة من موظفي الوحدة المحلية.

وقال جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إن المركز نفذ القرار رقم 880 لسنة 2020، لإخلاء 11 وحدة من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية، بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة.

وأضاف "المتولي"، أنه جرى تنفيذ قرارات الإخلاء بعمارات إسكان الأولى بالرعاية في حي "السبط" بمدينة الخارجة، لمخالفة شاغلي هذه الوحدات للقانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية.

إخلاء 11 وحدة خاصة بالأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (1)

إخلاء 11 وحدة خاصة بالأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (2)

إخلاء 11 وحدة خاصة بالأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (3)

إخلاء 11 وحدة خاصة بالأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد (4)