مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب للكرة الشاطئية.. تعرف عليها

يتواصل العد التنازلي لانطلاق مشوار منتخب مصر للكرة الشاطئية في بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 وحتى 20 مايو الحالي.

ويخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية منافسات بطولة كأس العرب من بوابة المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات عمان وفلسطين وقيرغستان.

ويبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية مشواره في البطولة السبت المقبل بمواجهة منتخب قيرغستان، ويلتقي منتخب مصر في مباراة الجولة الثانية مع منتخب عمان يوم الاثنين المقبل، ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل بمواجهة منتخب فلسطين.

وكان منتخب مصر للكرة الشاطئية، قد فاز على نظيره السعودي وديًا في مباراتين وديتين قبل أيام، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العرب.

قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة التي تقام في السعودية في الفترة من 11 حتى 20 مايو، كلا من: “زيزو الصباح، ومحمد السيد، وإبراهيم حسن، ومصطفى سمير، ومصطفى أحمد، وحسان محمد، ومصطفى صاصا، وهيثم عاطف، وأحمد إيشا، وإسماعيل بهجت، وعبدالرحمن الشافعي، ومحمد عبدالنبي، والحسيني طه”.

الجهاز الفني المعاون للكابتن مصطفى لطفى، المدير الفني، يضم كلا من: “أحمد أبو سريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين المدلك، وإسلام شاكر مدير المهمات”.

ويذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في مصر عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفًا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010؛ إذ حقق المنتخب السعودي اللقب، وجاء منتخب الإمارات في الوصافة.

ومن ثم أقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجددًا في مصر، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.