تعرف علي سعر الذهب اليوم الخميس 11 مايو 2023

استقر سعر الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 11 مايو 2023 في الأسواق ومحلات الصاغة المصرية، على نفس أسعار ختام تعاملات أمس، ليثبت سعر الذهب عيار 21 عند 2560 للبيع، و2540 للشراء، في حين سجلت الأونصة العالمية نحو 2031 دولار أمريكي.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,540 جنيه للبيع و 2,560 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,903 جنيه للبيع و 2,926 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,177 جنيه للبيع و 2,194 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,693 جنيه للبيع و 1,707 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب ( و الذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) لحوالي 20,320 جنيه للبيع و 20,480 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب ( وتزن حوالي 31 جراما من الذهب) حوالي 90,279 جنيه للبيع و 90,990 جنيه للشراء.

بلغ سعر الاونصة عالميا اليوم الخميس ، عيار 24 حوالي 2,032 دولارًا بعد 2056 دولارًا

وكيلو الذهب حوالي 2,902,857 جنيه للبيع، و 2,925,714 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

وفي بعض محال الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام عند شراء المشغولات، وتكون مصنعية السبائك أقل من ذلك لتبدأ بنحو 30 جنيهًا لكل جرام.

و تتغير أسعار الذهب باستمرار خلال التعاملات، وفقاً لـ 3 عوامل رئيسية، وهي ( متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع ) .