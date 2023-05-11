"حظ السلاحف" يفوز بجائزة مهرجان "مدراس" الدولي

الخميس 11/مايو/2023 - 08:50 ص

أعلنت إدارة مهرجان “مدراس الدولي للسينما المستقلة” في الهند بفوز فيلم “حظ السلاحف” من اخراج وتأليف بثينة الناصري بجائزة أفضل فيلم قصير،كما فاز الممثلان الرئيسيان نادية حماد وأسامة خليل بجائزة أفضل ممثلة وممثل، ويعرض الفيلم أيضا في مهرجان “سياتل للفيلم العربي” في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من تأليف وإخراج بثينة الناصري عن قصة قصيرة لها بنفس العنوان، وهي قصة عائلة تؤمن بالتمائم والتعويذات لجلب الحظ، عندما يعثرون على سلحفاة صغيرة على طريق صحراوي، يأخذونها، معتقدين أنها علامة من الله على الحظ السعيد. لكن هل هي حقا كذلك ؟ الفيلم من بطولة أسامة خليل ونادية حماد وإيوان عزمي وياسين أحمد.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان لها أنها تفتخر بتقديم عرض أونلاين لفيلم (حظ السلاحف Luck of the Turtles) ، وهو فيلم لا غنى عنه لمن يحب السينما المستقلة.يعرض المواهب الأولية لصانعي الأفلام المستقلين الحقيقيين، من 1 إلى 15 مايو2023 ويمكن للمشاهدين مشاهدة هذا الفيلم وغيره من منازلهم عبر منصة فيميو لفترة المهرجان.