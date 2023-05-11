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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. سلة الأهلي تواجه الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري
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يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام  نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في ثاني مباريات سلسلة منافسات البلاي أوف 5 بنهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2022 على صالة وزارة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة السادس من أكتوبر. 

ويسعى فريق سلة الأهلي في مباراة اليوم الي تحقيق الفوز الثاني من أجل الأقتراب خطوة نحو الاحتفاظ باللقب لموسم جديد على حساب الاتحاد السكندري، فيما يحاول فريق الاتحاد السكندري في مواجهة اليوم تعويض خسارة المباراة الأولى أمام الماتدورز الأحمر.

واستطاع فريق كرة السلة بنادي الأهلي تحقيق الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 69 - 62، في المباراة الأولى التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات سلسلة نهائي دوري السوبر لـ كرة السلة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد 
وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات ألعاب الصالات بالموسم الحالي 2022-2023، وتبث قناة أون تايم سبورت  المباراة التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء.

وتقام منافسات الدور النهائي بدوري كرة السلة بنظام البلاي أوف 5؛ إذ يحصد الفريق الفائز بـ 3 مباريات على لقب البطولة للموسم الجاري 2022-2023

الأهلي والاتحاد السكندري نهائي دوري سوبر السلة صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر