دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يخوض مرانه الأخير على ملعب "رادس" استعدادا لمواجهة الترجي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس استعدادًا لمواجهة نظيره الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي في العاشرة مساء غد الجمعة على ملعب رادس بدون جمهور جماهير في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وخاض مرانه الأول في تونس، مساء أمس الأربعاء على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي رادس.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة إحماء وتدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال بالجهاز الفني للقلعة الحمراء، فيما خاض ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

كما أجرى الأهلي تقسيمة قوية، وحرص خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، على تنفيذ الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الترجي

وحرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، أمس على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتشجيع الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام فريق الترجي.