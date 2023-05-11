تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 11 مايو 2023

استقر سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية تداولات اليوم الخميس 11 مايو -2023 ، في البنوك الحكومية والتحارية و مكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية .

و سجل متوسط سعر العملة الخضراء بالبنك المركزي اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير و الاسكان سجل سعر الدولار اليوم ، 85 و30 جنيها للشراء ، و و95 و30 جنيها للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع.

اما في المصرف المتحد سجل سعر الطولار اليوم مقابل النيه المصري سعر الدولار الآن 85 و30 جنيها للشراء ، مقابل 95 و30 جنيها للبيع.

وصل سعر الدولار الامريكي اليوم في بنك الاسكندرية الي 85 و30 جنيها للشراء ، و 95 و30 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.