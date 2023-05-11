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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكومة الجزائرية تدرس تقديم تسهيلات لاستغلال الخدمات الجوية

الجزائر
الجزائر
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درست الحكومة الجزائرية خلالها اجتماعها الدوري الذي ترأسه الأربعاء الوزير الأول (رئيس الوزراء)، أيمن بن عبد الرحمن، تقديم تسهيلات لاستغلال الخدمات الجوية وإنشاء شركات طيران خاصة.

 

وبحسب بيان الحكومة الصادر، اليوم، قدم وزير النقل الجزائري، خلال الاجتماع، مشروع قرار معدل يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية.

 

وأضاف البيان أن هذا المسعى يهدف إلى تسهيل حصول المستثمرين على الامتياز في مجال النقل الجوي بهدف جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.

الحكومة الجزائرية تسهيلات لاستغلال الخدمات الجوية الجزائر