تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. دوي انفجارات في مدينة زابوروجييه جنوب أوكرانيا.. تدمير موقع صناعي وسط أوكرانيا بضربة روسية.. كييف تطالب الغرب بـ3 آلاف مسيّرة إضافية لتدمير البنية التحتية الروسية

قامت روسيا بتنفيذ العديد من الغارات على الأراضي الأوكرانية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مقاطعات تشرنيجوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوجراد وخاركوف ونيكولايف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.

ومنذ قليل دوت صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية حسبما أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.

يذكر أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي.

كما أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف، بسماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطرة عليها قوات كييف جنوب شرق أوكرانيا.

وأمس الأربعاء أعلنت سلطات مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا عن دمار موقع صناعي لم تسمّه، وأنابيب الغاز المغذية له في مدينة نيكوبول، بضربة روسية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المقاطعة نيقولاي لوكاشوك عبر "تلجرام": "لا يزال الوضع متوترا في نيكوبول، حيث تعرضت المدينة ومنطقة مارجانيتس للقصف خلال النهار ما أسفر عن تضرر موقع صناعي وثلاثة منازل والعديد من الملحقات وخطوط أنابيب الغاز وعدد من السيارات".

وأعلنت أوكرانيا انها بحاجة إلى 3 الاف طائرة مسيرة إضافية لكي تتمكن من تدمير البنية التحتية الروسية، جاء ذلك حسبما ذكر ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بودولياك لقناة "رادا" التلفزيونية: "كم عدد الطائرات المسيرة نحتاج لتدمير كامل البنية التحتية الروسية بطول خط المواجهة؟ ألف، ألفان، ثلاثة آلاف طائرة مسيرة، لمختلف الأغراض. موضحا أن الطائرات المسيرة عنصر أساسي في الحروب".

وتوعد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، منفذي هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين بأنه لن يمر دون رد لأن هذا الهجوم يعتبر استهدافا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد بيسكوف أن روسيا سترد على هذه الاعتداء في الزمان والمكان المناسبين .

وأوضح بيسكوف أن التحرك البطىء للجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية سببه أن روسيا لاتريد قتل الأبرياء، أو تدمير المدن والبنية التحتية في أوكرانيا.

وأكد بيسكوف أن الجانب الروسي يحاول الحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية إلى أبعد الحدود.

فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستصبح قريبًا مركزًا للقيم الأوروبية وكل ما يمكن تحقيقه للتعاون الأوروبي والعالمي.

وأضاف زيلينسكي: "سنري العالم بأسره ما تستطيع أوروبا تحقيقه، من وسط أوكرانيا سنظهر للجميع ما يمكن تحقيقه من خلال القيم الأوروبية، وسنظهر الحدود القصوى للتعاون الأوروبي والعالمي والنتائج التي ستولد منها".

وذكر زيلينسكي الثلاثاء، أن كييف تعمل على صياغة مفهوم جديد بالمطلق لأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن الإصلاحات الأمنية الجديدة ستحمي عمل المدارس والاقتصاد والبنى التحتية في أوكرانيا.