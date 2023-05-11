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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمام العدالة| محاكمة يحيى حسين بنشر أخبار كاذبة.. وقاتل زوجته طعنًا بسكين بمنطقة النزهة أبرز محاكمات اليوم

نشرة أخبار المحاكمات
نشرة أخبار المحاكمات
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تشهد ساحات القضاء اليوم الخميس العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام  والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة يحيي حسين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة ومحاكمة قاتل زوجته طعنًا بسكين بمنطقة النزهة.

- محاكمة قاتل زوجته طعنًا بسكين بمنطقة النزهة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

- محاكمة يحيى حسين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة


تنظر محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان  محاكمة يحى حسين عبد الهادى في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكشف أمر الإحالة بأن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة  وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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