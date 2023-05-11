الكرملين: "الناتو" طرف مباشر في النزاع بأوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن حلف "الناتو" كان في البداية مشاركا غير مباشر، ثم أصبح مشاركا مباشرا بالنزاع إلى جانب كييف في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بيسكوف: "كان من الصعب أن نتخيل أن أعضاء "الناتو" والولايات المتحدة والدول الأوروبية، أولا يتدخلون بشكل غير مباشر، ثم بشكل مباشر في هذا النزاع".

وأضاف: "حلف "الناتو" الآن مشارك فعلي في هذا النزاع إلى جانب أوكرانيا. والجميع على علم بالإمدادات الكبيرة من الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية والمالية وسواها التي يرسلونها لكييف. الحديث في كل مرة يدور حول رفع مستوى هذه الأسلحة، أولا الصواريخ فقط، ثم الصواريخ ذات المدى الأبعد".