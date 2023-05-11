زيلينسكي: أوكرانيا ستصبح مركزًا للقيم الأوروبية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستصبح قريبًا مركزا للقيم الأوروبية وكل ما يمكن تحقيقه للتعاون الأوروبي والعالمي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف زيلينسكي: "سنري العالم بأسره ما تستطيع أوروبا تحقيقه، من وسط أوكرانيا سنظهر للجميع ما يمكن تحقيقه من خلال القيم الأوروبية، وسنظهر الحدود القصوى للتعاون الأوروبي والعالمي والنتائج التي ستولد منها".

وذكر زيلنسكي الثلاثاء، أن كييف تعمل على صياغة مفهوم جديد بالمطلق لأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن الإصلاحات الأمنية الجديدة ستحمي عمل المدارس والاقتصاد والبنى التحتية في أوكرانيا.

ولم يقدم زيلينسكي أية تفاصيل حول ماهية الإصلاحات التي تحدث عنها وما الذي ستتضمنه، واختتم بالقول إنه "سيتم تقديم كل ذلك وسيتم تنفيذه".