أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف، بسماع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطرة عليها أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وتم في وقت سابق تداول معلومات حول توجيه القوات الروسية ضربات لمواقع القوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.

واستهدف القصف مخازن للذخيرة والوقود، ومواقع وتجمعات عسكرية.

ومنذ قليل أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.