وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تقوم بجولة تفقدية بإدارة شباب نبروه

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء بعض الهيئات الشبابية والأندية الرياضية بإدارة شباب نبروه، فى إطار متابعتها للهيئات الشبابية والرياضية بالإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الجولة التفقدية، بإدارة شباب نبروه، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، واشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، والسيد عوض الله عمر مدير إدارة شباب نبروه، ونانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

وبدأت أولي الجولة التفقدية داخل مركز شباب نشا، وتفقدت التجهيزات داخل مركز التخاطب الذي تم انشاؤه بالمركز قبل افتتاحه لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال وذويهم فى الإطار المجتمعي لمركز التخاطب، من خلال برامج توعية للأسرة، وكيفية التعامل مع أطفالهم.

وكان فى إستقبال الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالمركز، محمود كامل رئيس مجلس إدارة مركز شباب نشا، واسامه حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد جابر المدير التنفيذي بالمركز.

واشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بما شهدته بمركز التخاطب بمركز شباب نشا والتجهيزات والاستعداد لافتتاحه، وتمنت أن يخدم مركز التخاطب بمركز شباب نشا المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة والقرى المجاورة.

وفي نفس السياق زارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، موقع الأعمال الإنشائية وعمليات الحفر لإنشاء حمام سباحة نصف اوليمبي بنادي اتحاد نبروه الجديد، والذي يقام بنظام حق الانتفاع ( BOT )، بحضور أحمد أبو ضحا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

كما تفقدت قاعة الفورسيزون الموجودة بالنادي الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة الرياضية للنشء والشباب بملعب نادي اتحاد نبروه، كما شاهدت على الطبيعة الطريق الذي سيشهد فعاليات مهرجان المشي بإدارة شباب نبروه.

تأتى هذه الجولة التفقدية بإدارة شباب نبروه للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فى إطار المتابعة المستمرة للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظة الدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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