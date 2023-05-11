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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الناتو": الصين لا تمثل خطرًا عسكريًا يهددنا

روب باور
روب باور
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قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور، إن الصين لا تمثل خطرا عسكريا على الحلف، ولذا فلم يتم إعداد خطط لمواجهتها، جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال باور خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، يوم الأربعاء: "نصنف الصين ليس خطرا، بل تحديا... ونحن لا نضع أي خطط عسكرية خاصة بالصين".

وأوضح باور أن الناتو يعتبر "خطرا" روسيا والإرهاب الدولي، ولذلك يجري إعداد الخطط العسكرية للمواجهة المحتملة مع روسيا والتنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن للقيادات العسكرية لدول معينة في حلف الناتو القيام بالتخطيط الاستراتيجي لسيناريوهات النزاع العسكري المحتمل مع الصين.

الناتو الصين