الخارجية الروسية تسلّم القائم بالأعمال البولندي مذكرة احتجاج

سلمت الخارجية الروسية القائم بالأعمال البولندي في موسكو، جاسيك شلاديفسكي، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على منع السفير الروسي من وضع إكليل من الزهر عند نصب الجنود السوفيت في وارسو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأبلغت الوزارة الدبلوماسي البولندي "بأن العربدة المناهضة لروسيا التي أطلقتها وارسو لا تحترم مبدأ حسن الجوار، وهناك العديد من الأمثلة، ونحن لن نكتفي بتسجيل هذه الممارسات، وإنما سنتخذ تدابير جوابية لن يطول انتظارها".

وشددت الوزارة على أن المراسم التقليدية بوضع إكليل من الزهور تخليدا لذكرى الجنود السوفيت الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ أوروبا من النازية لم تتم نظرا لتقاعس السلطات البولندية.

وأضافت: "هذه الإجراءات تمثل حلقة في سلسلة ممارسات استفزازية أقدمت عليها وارسو، والتي تهدف سياستها المعادية للروس إلى طمس أمجاد الحرب العالمية الثانية، ومحو مشاعر الامتنان من ذاكرة البولنديين لجنود الجيش الأحمر الذين حرروا بلادهم".

وأغلق حشد من البولنديين الطريق أمام السفير الروسي في المقبرة التذكارية في وارسو، ومنعوه من وضع إكليل من الزهور عند نصب الجندي السوفيتي هناك تزامنا مع احتفالات روسيا بعيد النصر على النازية في الـ9 من مايو.

ولم يتمكن السفير الروسي وعدد من موظفي السفارة من الاقتراب من النصب، وتم دفعهم إلى السيارة مما جعلهم يضطرون لمغادرة المكان.