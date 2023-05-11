المعارضة الجورجية تحتج على إعفاء روسيا الجورجيين من التأشيرة واستئناف الرحلات الجوية

نظمت المعارضة الجورجية اعتصامًا أمام مبنى وزارة الخارجية في تبليسي، احتجاجًا على إعفاء روسيا الجورجيين من التأشيرة واستئناف الرحلات الجوية مع جورجيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقا لوسائل الإعلام الجورجية، فقد تجمع عشرات من مؤيدي المعارضة الجورجية أمام مبنى الوزارة احتجاجًا على سعي الحكومة لتعزيز العلاقات مع روسيا، منتقدين كل مسؤول أيد مقترح إلغاء روسيا نظام التأشيرات للمواطنين الجورجيين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تبليسي وموسكو.

وأشارت وسائل الإعلام إلى هتاف المتظاهرين بشعارات مناهضة لروسيا، ما اضطر الشرطة للتأهب خوفا من وقوع أي إشكالات قرب مبنى وزارة الخارجية.