ضبط شخص بحوزته لحوم حمير مذبوحة بشبرا الخيمة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، شن حملة مكبرة بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، برئاسة عايد رشدي مدير الإدارة، ومأموري الضبط القضائي بالإدارة وبصحبة إدارة الطب البيطري، وذلك في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبدالله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية.



وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص داخل أحد الأماكن يقوم بذبح لحوم دون ترخيص، وبفحص الطب البيطرى للحوم المذبوحة اتضح وجود تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أنها لحيوان فصيلة خيالية "حمار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وإعدام المضبوطات تحت إشراف إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين حي شرق شبرا الخيمة.

حمير مذبوحة

189452-جانب-من-المضبوطات-(5)

115499-جانب-من-المضبوطات-(4)