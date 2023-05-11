تونس تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت تونس بشدة الغارات الجوية الغادرة التي ارتكبها الكيان المحتل بقطاع غزة والتي خلفت عددا من الشهداء والعشرات من الجرحى من بينهم أطفال ونساء عزل، في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها يوم الأربعاء، "وأمام هذا التصعيد الخطير والمتكرر، تعرب تونس مجددا عن رفضها لهذا العدوان الغاشم، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تنكيل واعتداءات مُمنهجة تهدُد أمنه وحقُه في الحياة.

وإذ تجدد تونس تضامنها الكامل ودعمها الثابت للشعب الفسلطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، فإنها تدعو المجموعة الدولية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات الإجرامية وتوفير الحماية الدولية له.