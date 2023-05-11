"الحب الأول" أغنية جديدة لـ"أنور ومحمود جلال "

يتعاون المطرب والملحن محمود أنور مع الشاعر محمود جلال في أغنيه جديدة تحمل اسم الحب الأول، من ألحانه، ومن المقرر أن يتم طرحها في الايام المقبلة في يوتيوب وجميع منصات السوشيال ميديا.

وكانت آخر أعمال الملحن محمود أنور أغنية رحمن ورحيم مع النجم حسين الجسمي، ومن كلمات محمد مصطفي ملك، وتوزيع كريم أسامة، وأغنية رمضان كريم للنجم تامر حسني، وأغنية نار للنجم مدحت صالح، وأغنيه هتوحشنا من كلمات عمرو المصري، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن محمود أنور لحن لكل من المطربة شيرين عبد الوهاب، تامر حسني، دنيا سمير غانم،فضل شاكر، تامر عاشور، مدحت صالح،، هيثم شاكر، داليا مبارك، نداء شراره، لطيفة، رنا سماحة، وكريم محسن، ومحمد نور، وديانا حداد، وأحمد سعد وغيرهم.