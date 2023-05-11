الحكومة الألمانية: لا أساس قانونيا لإدراج "فاجنر" على قائمة الإرهاب

أكدت الخارجية الألمانية أنها لا ترى أساسا قانونيا لإدراج شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الاتحاد الأوروبي للتنظيمات الإرهابية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت الخارجية أن الحكومة الألمانية مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وخارجه تواصل متابعة الوضع وتقييم مختلف السيناريوهات، ولذلك لا تزال مسألة إدراج "فاجنر" على قائمة التنظيمات الإرهابية افتراضية فقط.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن إدراج "فاجنر" على قائمة الإرهاب يتطلب وجود أدلة صالحة لرفعها إلى المحكمة.

وأعادت إلى الأذهان أن الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على شركة "فاغنر"، و19 فردا و10 كيانات على صلة بها.

وكان المتحدث باسم هيئة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قد صرح بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج شركة "فاجنر" العسكرية على قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن ذلك يتطلب قرارا من دولة أوروبية واحدة على الأقل، يدين "فاجنر" بتهمة الإرهاب.