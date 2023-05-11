شاهد|«نفسي أشوف أهلي».. حسام يبحث عن أسرته من 25 عامًا ويعيش في دار لرعاية الأيتام بالدقهلية

لا يدرك نعمة الأهل إلا فاقدها، وقصة حسام بكر نافع الشاب التي يبلغ من العمر 26 عامًا، ومقيم بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، برغم نجاحه في عمله واستقراره المادي ولكن لازال يبحث عن أهله و يسلك جميع الطرق في محاولة للوصول إلي ذويه.

«مش محتاج غير سند وأهل».. بهذه الكلمات بدأ حسام بكر نافع حديثه فى بث مباشر مع البوابة نيوز في محاولة منه للبحث عن أسرته وقال: أنا اتربيت في دار أيتام وكنت عايش حياة طبيعية داخل الدار ولما بدأت أدخل مدرسة المدرسين كانوا بينادوا علينا بأولاد الدار، ومفهمتش الكلمة لحد ما بدأت أسأل المشرفين في الدار وكان الرد و الذى تم أثبته في الأوراق الرسمية أن شخص عثر عليه في شارع الثانوية بمدينة المنصورة وكان عمري حوالي شهر وعشت في دار الأيتام لحد سن الـ 16 سنة.

وأضاف حسام: أنا بعد خروجي من الدار حصلت على دبلوم تبريد وتكييف وبشتغل الصبح وبليل علشان أقدر أكون نفسي والحمد الله مستقر مادياً ومش محتاج حاجة غير أهلي وروحت للسجل المدني أحاول أوصل لأي معلومة ولكن معرفتش أوصل لحاجة ونزلت منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورتي وأنا صغير يمكن حد يشوفها ويكلمني .

واختتم حسام حديثه قائلا : مش محتاج حاجة في الدنيا غير أهلي ونبقي سند لبعض وونس لبعض بدعي ربنا كل يوم إن يجمعني بيهم.

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