بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.7 %، عند 10.482,49 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.88 % ليستقر عند 844,21 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.13 % بمجموع 783,75 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.8 % بمجموع 9.602,18 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 127 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 543 مليار درهم مغربي.