جيش الاحتلال يهدم خمس منشآت في القدس

الخميس 11/مايو/2023 - 12:59 ص

هدم جيش الاحتلال أمس الأربعاء خمس منشآت فلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جيش الاحتلال هدم خمس منشآت، بينها شقتان، في قرية جبل المكبر بمدينة القدس، كما هدم ثلاث منشآت أخرى في القرية ذاتها، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة، التي تطال المنازل والمنشآت الفلسطينية في المدينة المقدسة، كما أصيب شاب فلسطيني بجروح، في اعتداء جيش الاحتلال عليه قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وفي قطاع غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على عدة مناطق؛ مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ أمس ارتفعت إلى 22 شهيداً وعشرات الجرحى.