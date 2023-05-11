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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إحباط مخطط لاغتيال أجانب في باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الشرطة الباكستانية يوم الأربعاء، نجاحها في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف رعايا أجانب في مدينة كراتشي.
وأوضحت الشرطة في بيان أن قواتها نفَّذت عملية في منطقة ملير بمدينة كراتشي،واشتبكت مع خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف رعايا أجانب مقيمين في حوض بناء السفن الباكستاني الصيني، وقضت على أحد الإرهابيين.
وأضافت أن الإرهابي الذي تم القضاء عليه كان يرتدي سترة ناسفة، وتم استدعاء فرقة إزالة المتفجرات لتفكيها، ويجري البحث عن باقي الإرهابيين الذين نجحوا في الفرار من الموقع.
وذكر البيان أن أحد رجال الشرطة تعرض لإصابات في أثناء تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، وتم نقله إلى المستشفى.

باكستان إحباط مخطط اغتيال أجانب الشرطة الباكستانية