الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الأربعاء، إذ أشارت قوة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى احتمال أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لمدة أطول، في حين حدت أرباح قوية للشركات من الخسائر.

وقد انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 في المئة عند الإغلاق. وتحول المؤشر القياسي للارتفاع لمدة وجيزة في وقت سابق من اليوم بعد نشر بيانات أشارت إلى تراجع تضخم أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم على أساس سنوي في أبريل الماضي.

كما يتابع المستثمرون عن كثب المفاوضات الجارية بهدف رفع سقف استدانة الحكومة الاتحادية الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار، التي دخلت مرحلة جديدة اليوم في الوقت الذي تحذر فيه وزارة الخزانة من عجز الحكومة عن سداد التزاماتها ربما في أول يونيو المقبل.

وانخفض سهم شركة (إس.بي.بي) العقارية السويدية للجلسة الثالثة على التوالي لتبلغ خسائره 46 في المئة.

وكان سهم ألكون بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600، إذ زاد 7.4 في المئة.

وزاد سهم بنك كريدي أجريكول خمسة في المئة بعدما فاقت نتائج ثاني أكبر بنك فرنسي مدرج التوقعات للربع الأول مع ارتفاع إيراد التداولات.