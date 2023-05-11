الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 3 أفدنة قمح في الدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأربعاء، على حريق هائل شب في محصول القمح بأرض زراعية بعزبة جعفر في قرية كفر غنام بمركز السنبلاوين التابعة دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب حريق داخل أرض زراعية بعزبة جعفر بقرية كفر غنام التابعة للمركز بالدقهلية.

انتقل مأمور وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وجرى السيطرة على الحريق واخماده.

وبالفحص والتحريات تبين وجود حريق أسفر عنه احتراق وتلف محصول القمح على مساحة 3 فدان ونصف دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهرباء نتيجة سقوط سلك من أحد أبراج الضغط العالي على المحصول مسببا الحريق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.