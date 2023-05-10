الأقصرية "إيمان عبد الرحيم" تفوز بلقب الأم المثالية بمسابقة "القابضة للمياه"

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور احمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، عددا من الأمهات المثاليات من العاملات بالشركة وشركاتها التابعة تقديرا لجهودهن وتفانيهن في أداء عملهن وتربية أبنائهن، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأم لعام 2023.

وتم خلال الاحتفالية تكريم "إيمان عبد الرحيم محمود" من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وذلك لحصولها على لقب الأم المثالية لعام 2023 على مستوي شركة مياه الأقصر، والفائزة على مستوى الشركات القابضة بأنحاء الجمهورية، وتم تقديم دروعا تذكارية وشهادات تقدير للأمهات المثاليات.

وأكد اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تقديره لقصة كفاح الأمهات المثاليات وما قدمته من كفاح في تربية أبنائهن، لتجعلهم نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن، موجها لهن كل التحية والتقدير، متمنيا لهن دوام الصحة والسعادة والنجاح.

الأمهات المثاليات (1)

الأمهات المثاليات (2)

الأمهات المثاليات (3)

الأمهات المثاليات (4)