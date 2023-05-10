"التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية” ندوة بإعلام مطروح

نظمت إدارة إعلام مطروح، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة بعنوان “التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية”، وذلك بمكتبة مصر العامة ومشاركة عدد كبير من المشاركين من مجلس العمد والمشايخ والمديريات المختلفة والجمعيات الأهلية وعدد من طلاب وطالبات المعهد التكنولوجي العالي بمطروح، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بمحور البيئة وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



تحدثت المهندسة ابتهال أحمد السيد مسئول وحدة التنمية المستدامة بديوان عام المحافظة، ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بمطروح، حول محور التنمية المستدامة بمحاورها الرئيسية الثلاث الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.

وأضافت أن المحور البيئى يلقى اهتماما كبيرا بمحافظة مطروح ويتضح ذلك من خلال مشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تنفيذُا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، حيث قام اللواء محافظ مطروح، بتشكيل اللجنة التنفيذية المحلية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية برئاسة الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وممثلين من المجلس القومي للمرأه، وجهاز شئون البيئه ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني بمطروح.

وأوضحت المهندسة ابتهال، أنه في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.



كما نوهت إلى ضرورة مشاركة أبناء المحافظة من كافة الفئات فى تفعيل تلك المبادرة سواء من خلال نشر الوعى البيئى أو من خلال التقدم بأفكار مشروعات بيئية لتمثيل المحافظة وتمهيدا لتمثيل مصر في cop28، ووفقا للاشتراطات المحددة، مشيرًا أن الاشتراطات الخاصة بالمشروعات التى يمكن قبولها بالمبادرة موجودة بالموقع الرسمي www.sgg.eg.

وأكدت أن باب التقدم للاشتراك بأفكار للمشروعات بالمبادرة مفتوحًا الى نهاية شهر مايو ٢٠٢٣ مع تقديم كل الدعم والمساعدة للمشاركين من خلال وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما تضمنت الندوة محاضرة بعنوان ( دراسات الجدوى للمشروعات الخضراء الذكية) تحدث خلالها الدكتور سيد هارون عميد المعهد التكنولوجي العالي، حول مفهوم المشروعات الصغيرة ومفهوم دراسات الجدوى وأهميتها، بالإضافة إلى كيفية عمل دراسة جدوى مبسطة ومراعاة الابعاد القانونية والبيئة والاجتماعية وكيفية حساب الربح والخساره واستمرارية المشروع.



"التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية” ندوة بإعلام مطروح

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