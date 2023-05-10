رئيس جامعة مطروح يفتتح معارض المؤتمر الطلابي الرابع ويُكرم المتميزين.. صور

افتتح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء الموافق العاشر من مايو، عددًا من المعارض وورش العمل، والجلسات العلمية لطلاب الدراسات العليا البكالوريوس، وذلك على هامش المؤتمر الطلابي الذي نظمته كلية التربية للطفولة المبكرة.

وشهد رئيس الجامعة افتتاح ركنًا خاصًا بمكتبة الطفل، قدمت خلاله الطالبات كرنفالًا لمكتبة المستقبل كما يتمناها الطفل، تضمن مجموعة من الوسائل المبتكرة التي تصور تطور المكتبات قديمًا وحديثًا، بالإضافة إلى ماكيت لمكتبة الإسكندرية، وكذلك مكتبة متكاملة ضمت مجموعة كبيرة من الكتب والإصدارات للمركز القومي لثقافة الطفل ووزارة الثقافة، والتي تشمل أهداف التنمية المستدامة للأطفال بصورة مبسطة وجذابة، مما يزيد من وعي الأطفال بالقضايا التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وهو ماتسعى إليه الجمهورية الجديدة.

كما تفقد رئيس الجامعة الركن الخاص بمتحف الحضارات، والذي شمل الحضارة الإغريقية والإسلامية والمقدونية، والتعريف بقدوم الإسكندر الأكبر إلى مصر، بالإضافة إلى ركنٍ خاصٍ بقصص وألعاب الطفل، وتم خلاله عرض مجموعة من العروض للأطفال، بالإضافة لعدد من المعارض الأخرى وورش العمل، وعروض للمتميزين بمسابقة مطروح جوت تالنت، عرض لغة الإشارة لطلاب الجامعة، وعددًا من القصائد والمسرحيات.

كما شهد رئيس الجامعة عددًا من العروض والمسابقات الرياضية التي نظمتها كلية التربية الرياضية بمشاركة طلاب كليات الجامعة، والتي شملت طابور الأعلام، العرض الرياضي، بطولة "الكاراتيه- تنس الطاولة- الشطرنج- كرة السرعة، بالإضافة لعدد من المسابقات الترفيهية، وانتهت التصفيات بتحديد المراكز الثلاثة الأولى فى كل لعبة.

أشاد رئيس الجامعة بإبداعات الطلاب المشاركين في المعارض، والاعمال الفنية، وورش العمل، ومعروضات نادي ريادة الأعمال، والألعاب المختلفة، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على المؤتمر وخروجه بتلك الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الجامعة لا تألو جهدًا في دعم كافة الأنشطة الطلابية الهادفة، مما يساهم في صقل مواهب الطلاب.

كما تم تسليم درع المؤتمر إلى الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد حمدي مدير فرع قصر ثقافة مطروح، وأيمن العريان مدير الإدارة العامة للوحدات الحسابية، المحاسب أحمد عز رئيس شركة بدر للتوريدات العقارية، وچورچ ظريف المحاسب القانوني ومراقب حسابات الشركة المساهمة، ومحمد كمال مدير الشركة الدولية لإدارة الشركات الفندقية، وصلاح الفيتوري رئيس مجلس إدارة فندق دليمار.

وفي ختام الاحتفالية قام الدكتور مصطفى النجار، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى أمين رئيس المؤتمر بتسليم شهادات تقدير لمنسقي المؤتمر، ولجنة الإعلام، المتميزين من جامعة الطفل، مواهب مطروح جوت تالنت من الفائزين في مسابقات "الإنشاد الديني - القرآن كريم - الإلقاء - الفيلم الوثائقي - القصة القصيرة - التمثيل - العزف والغناء".

رئيس جامعة مطروح يفتتح معارض المؤتمر الطلابي الرابع ويُكرم المتميزين

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