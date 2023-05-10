اتهامات متبادلة بالسرقة وتسريب محادثات.. النيابة تستدعي حسن شاكوش| شاهد

استدعت النيابة العامة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لسؤاله حول محضر السرقة الذي حرره ضد زوجته ريم طارق، حيث اتهمها بسرقة 500 ألف جنيه.

ومن جانبها اتهمته زوجته بسرقة مقتنياتها، والتي تشمل "مشغولات ذهبية عبارة عن 350 جم ذهب، قائمة منقولات تقدر بـ 650 ألف جنيه، إيصال أمانة بـ 500 ألف جنيه بديل مؤخر الصداق".

ولم تتوقف الاتهامات المتبادلة على السرقة فقط، بل وصل الأمر إلى تسريب محادثات بينهما، حيث نشرت ريم طارق محادثة بينهما، والتي شملت العديد من الأخطاء الإملائية، والتي تفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي معها بالسخرية من بعض الجمل، والتي كان أبرزها "عبستك ازاي وانتي مش بستاني".