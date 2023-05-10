سقوط مسجل خطر هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد، اليوم الاربعاء، من القبض علي «إسلام. ر»، عاطل والسجل شقى خطر والمحكوم عليه في العديد من القضايا مابين "مخدرات" و«سرقة بالإكراه» والمقضي فيها بالسجن المؤبد.



وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، تفيد تردد المتهم المشار إليه على محل إقامته، وبتقنين الإجراءات تمكن من ضبطه.

وتبين أن له معلومات جنائية سابقة- ومقيم بشارع الشهيد فريد ندا بقرية فنارة دائرة المركز- مطلوب التنفيذ عليه فى قضية سرقة بالإكراه وسلاح أبيض، والمقضى فيها بالسجن المؤبد، حال تردده على محل إقامته.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط.