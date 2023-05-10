كأس مصر.. فيوتشر يتأهل لدور الـ 16 برباعية ويضرب موعدًا مع إنبي

تأهل فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الأسطول، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد السلام، لحساب منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وسجل مروان محسن، هاتريك (ثلاث أهداف)، وضع بهم فريقه في المقدمة بعد انتهاء أول 45 دقيقة من أحداث اللقاء.

وتقدم مروان محسن بهدف اللقاء الأول، في الدقيقة الثالثة، وعاد سريعًا وأضاف الثاني في الدقيقة الخامسة، وعزز مروان محسن تقدم فريقه بالهدف الثالث، مع الدقيقة 37، من علامة الجزاء.

وأكد أيمن الصفاقسي تأهل فيوتشر بالهدف الرابع مع الدقيقة 56 من عمر اللقاء، ليضرب الفريق موعدًا مع إنبي في دور الستة عشر.