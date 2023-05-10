تاريخ مشترك ومستقبل مشرق.. السيسي وبن زايد علاقات أخوية واستراتيجية.. تناغم وتقارب المواقف يعكس قوة البلدين

تشكل العلاقات المصرية الإماراتية نمطًا له خصوصيته ضمن العلاقات القائمة بين الدول العربية، فهي وإن استندت إلى الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية، والدوافع القومية والدينية، والأخوة الراسخة بين البلدين قيادة وشعبًا؛ تقوم في الوقت ذاته على أسس التعاون المتكامل، وتعظيم المصالح والمنافع المتبادلة، والتكاتف في مواجهة التحديات والأزمات.

وعلى مدى خمسين عامًا تطور التواصل والتعاون المتبادل بين البلدين، وتوطدت العلاقات على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، والتي رسخت شراكة استراتيجية، لها أسسها وأهدافها الحيوية وازدادت تلك العلاقات عمقًا خلال العقد الأخير وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد اللذين تجمعهما علاقات أخوية راسخة ساهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل تناغم وتقارب المواقف التي ظهرت من خلال كثرة اللقاءات الرئاسية والزيارات المتبادلة بين الجانبين على المستوى الرئاسي خلال الآونة الأخيرة والتي عكست خصوصية العلاقات.

وفيما يلي أبرز الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، التي كان لها عظيم الأثر في تطور العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها.



19 / 1 / 2023

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة للإمارات للمشاركة في قمة أبوظبي، التي تجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

10 / 11 / 2022

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بزيارة لمصر للمشاركة فى قمة المناخ (COP٢٧) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

21 / 8 / 2022

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

14 / 5 / 2022

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لأبوظبي لتقديم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

25 / 4 / 2022

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما كان وليًا لعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بزيارة لمصر، استقبلهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد اللقاء التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات، واستعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.



21 / 3 / 2022

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد اللقاء التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات.



26 / 1 / 2022

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للإمارات استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.

3 / 7 / 2021

قام محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بزيارة لمصر لحضور افتتاح قاعدة"٣ يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح، استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شارك الشيخ محمد بن زايد في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في ١٥/١/٢٠٢٠.



23 / 4 / 2021

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات بزيارة لمصر، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث الجانبان آفاق التعاون بين مصر والإمارات، وتناولت المباحثات أيضًا عددًا من الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك قضية سد النهضة.



16 / 12 / 2020

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.



14 / 11 / 2019

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لأبوظبي، استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة في الإمارات.



16 / 5 / 2019

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية.



27 / 3 / 2019

استقبل الرئيس عبدالفتاح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رحب الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد، مؤكدًا على المكانة العالية التي تحظى بها دولة الإمارات الشقيقة.



7 / 8 / 2018

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، حيث عقدا لقاءً ثنائيًا أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.



25 / 9 / 2017

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للإمارات، التقى خلالها مع قيادات الإمارات، بحث الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.



19 / 6 / 2017

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات بزيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأزمات التي تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب.



3 / 5 / 2017

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للإمارات، استقبله خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحث الجانبان مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء الأزمات التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا والتحديات التي تواجه الأمة العربية وعلى رأسها خطر الإرهاب.



2 / 12 / 2016

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للإمارات للمشاركة في احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين، إذ التقى الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. تطرقت المباحثات إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



10 / 11 / 2016

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما شهد اللقاء تباحثًا حول المستجدات على الصعيد الإقليمي في ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة.



25 / 5 / 2016

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات بزيارة لمصر، اِستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد الشيخ محمد موقف بلاده الداعم لمصر والمؤيد لحق شعبها في التنمية والاستقرار والنمو.



21 / 4 / 2016

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات بزيارة لمصر، اِستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطحب خلالها السيسي أخيه محمد بن زايد، في جولة تفقدية لتجمع الشيخ محمد بن زايد الذي يربط بين القاهرة الجديدة كإمتداد طبيعي للعاصمة الحالية وبين العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بطول ١٢ كيلومتر وعرض ٦٫٥ كيلومتر وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو ٢٠ ألف فدان.

27 / 10 / 2015

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، استهلها الرئيس بالتأكيد على قوة، ومتانة، وأهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بالإمارات.أشاد خلالها الرئيس السيسي بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعبًا، لدعم مصر والقضايا العربية المختلفة، متمنيًا لدولة الإمارات مزيدًا من الرخاء والتقدم والتطور،تطرق اللقاء إلى أهمية متابعة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتدارك الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية. وبحث الجانبان أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



25 / 8 / 2015

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي تم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا من التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.



9 / 6 / 2015

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل ا نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

18 / 1 / 2015

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للإمارات للمشاركة في أعمال"القمة العالمية لطاقة المستقبل"، استقبله خلالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية والأمنية.

الزيارات المتبادلة بين الزعيمين ترسخ توحيد المواقف والرؤى والاتفاق على الأسس والأهداف الحيوية للبلدين.