التحقيقات تكشف كواليس حريق مبنى التأمين الصحي بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق الذي نشب بمبنى التأمين الصحي بشارع بسام الشريف من محمد كامل بدائرة قسم شرطة العمرانية، لفحص المكان، وقد تسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي تبين من خلالها أن ماس بجهاز التكييف بالطابق الأول وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمبنى التأمين الصحي بشارع بسام الشريف من محمد كامل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران النيران امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وعمل تحريات حول الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.