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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور يعلن تغير موعد اجتماع مجلس إدارة الزمالك .. غدًا

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تغير موعد اجتماع مجلس الإدارة المقرر له في الواحدة ظهر غدا الخميس بسبب انشغال بعض أعضاء المجلس في أعمالهم في الفترة الصباحية.

وتقرر عقد مجلس الإدارة لجلسة قصيرة في تمام الساعة الثامنة مساءً غدا الخميس على أن يعقبها المؤتمر الصحفي في الثامنة والنصف مساءً بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

وكان  مرتضى منصور قد كتب عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا غدًا الخميس بإذن الله الساعة 12 ظهرا في صالة المرحوم المهندس محمد حسن حلمي».

وأضاف: «يعقبه مباشرة اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الساعة 1».

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