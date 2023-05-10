سياسي تونسي: استئصال "الإخوان" من مفاصل الدولة واجب وطني

قال السياسي التونسي منجي الرحوي، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إن الإرهاب الذي استهدف "جربة"، جزيرة السلام والمحبة، كان مسنودا من قبل أحزاب سياسية إخوانية سيطرت على مفاصل الدولة طوال عشر سنوات ماضية، وإن استئصال هذه العناصر التي تسللت إلى أجهزة الإدارة والقضاء والأمن واجب وطني، لأن تونس تخوض معركة حامية بينها وبين الوكلاء المحليين للمستعمر الخارجي. وذلك في إشارة منه لتورط حركة النهضة الإخوانية في عدة أعمال إرهابية شهدتها تونس طوال مرحلة سياسية منصرمة.

منجي الرحوي في وقفة احتجاجية اليوم

أضاف "الرحوي" خلال كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والتي طالت كل من السياسي التونسي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن منظومة الإرهاب هي منظومة التسفير، والاغتيالات، والجهاز السري، والتهريب، والأمن الموازي، ومنظومة التمكن من مفاصل الدولة، فهم خلال عشرية كاملة دمروا الدولة والمجتمع، وعملوا على التغلغل داخل مؤسسات الدولة، واليوم يجب التوجه نحو تطهير ومعالجة الدولة بشكل فوري وعاجل، واستئصال من تم زرعه في الإدارة والقضاء والأمن.

مستكملا، أن الظرف الآن يشهد فتح ملفات عدة لهؤلاء الذين كانوا في الماضي يقبعون تحت لافتة "الإفلات من العقاب"، ويرفعون شعار أنهم أصحاب الملفات البيضاء والفارغة، ويرددون أن من يمتلك ضدهم دليلا فيتقدم به وليواجهنا به، والآن عندما نلجأ للقضاء يلجؤون للعنف، وكما قال الشهيد شكري بلعيد إنهم كلما تم تضييق الخناق عليهم اتجهوا للعنف.

وأكد "الرحوي"، أن تونس اليوم في معركة حامية بين كل تونس وبين وكلاء المستعمر والخونة، فالمعركة وطنية بالدرجة الأولى، والإرهاب أحد أذرع الخونة والوكلاء المحليين للمستعمر.

كلمة "الرحوي" التي أشارت إلى عدة قضايا تواجه قيادات عليا من حركة النهضة، مثل تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب، ومنح جوازات سفر غير قانونية، وقضايا فساد وغسيل أموال، وتآمر على أمن البلاد الداخلي، وهي القضايا التي جرى على إثرها توقيف رشيد الغنوشي رئيس الحركة ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري وغيرهم من شخصيات أخرى تابعة للحركة الإخوانية.

وأثارت كلمة "الرحوي" غيظ حركة النهضة، التي أصدرت بدورها بيانا مساء اليوم، تندد فيه بكلمته، ووصفتها بأنها احتوت "كومة من الحقد والأباطيل والأراجيف والاتهامات المجانية لحركة النهضة والتحريض عليها"، حيث قررت الحركة رفع دعوى قضائية عاجله ضده، للتحقيق معه فيما قاله بحق الحركة وقيادتها.