"إدارة المنزل بأقل التكاليف".. ندوة بإدارة شباب بلطيم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية لعضوات نادى الفتاة والمرأة بمركز شباب زغلول أبو زيد التابع لإدارة شباب بلطيم، اليوم الأربعاء، بمشاركة 30 عضوة، تحمل عنوان "إدارة المنزل بأقل التكاليف" نفذتها الإدارة العامة للشباب" ضمن برامج أندية الفتاة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المرأة المصرية تتحمل عبء كبير في إدارة إحتياجات الأسرة وتحديد أولويات الإنفاق وتتحمل المسؤلية الأكبر في رسم النمط الإستهلاكى للأسرة ومن هذا المنطلق

تهتم وزارة الشباب والرياضة من خلال برامج أندية الفتاة والمرأة بتقديم البرامج والفعاليات التوعوية التثقيفية بهدف تعديل العادات الإستهلاكية للفرد داخل الأسرة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وإبراز دور المرأة فى ترشيد الإنفاق والتعامل بحكمة مع أزمة تزايد الأسعار جراء الأحداث الجارية التى أدت إلى أزمة الركود الإقتصادي العالمي.

أدارت الندوة زكية شحاتة بالتربيه والتعليم وقدمت المشاركات مقترحاتهن لإدارة أولويات الإنفاق ووضع خطة لمواجهة تحدى التغيرات الإقتصادية، ندوات أندية الفتاة والمرأة بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارةالمشروعات، تنفيذ غادة راشد مسؤل أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

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