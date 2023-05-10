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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية طفل لقى مصرعه بعد سقوطه من قطار بأبو النمرس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع طفل  مجهول الهوية صدمه القطار في منطقة أبو النمرس، وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفي.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يشير إلي إصابة طفل بعدما  صدمه إحدى القطارات بدائرة القسم. 

 على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة صبي يبلغ من العمر 15عاما، صدمه القطار أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفي متأثرًا بجراحه.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، وجارى التوصل لأهليته.

ابو النمرس أثناء عبوره الطريق النيابة العامة فحص بلاغات التغيب