دوري أبطال أوروبا.. الإنتر يتقدم على ميلان بهدفين في أول 15 دقيقة

تقدم فريق الإنتر على جاره ميلان بهدفين دون رد في أول 15 دقيقة، من المباراة المقامة حاليًا على ملعب سان سيرو، في ديربي الغضب ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل دجيكو، الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 8 بعد استقباله الكرة من ركلة ركنية، أهداها على يسار حارس ميلان.

وفي الدقيقة 11، أضاف الأرميني هنريك مختاريان الهدف الثاني للنيراتزوري من صناعة زميله ديماركو، ليضع إنتر ميلان في المقدمة على ميلان في القمة الأوروبية التي تحمل نكهة إيطالية.

ويحل الإنتر، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على ميلان بملعب سان سيرو، في موقعة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصعد ميلان الى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما تأهل إنتر ميلان إلى نفس الدور، عقب الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.