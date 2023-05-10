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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الغربية تنفذ دورة تدريبية للتعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي

جانب من الدورة
جانب من الدورة
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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، الدورة التدريبية بعنوان التعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي لعدد من ١٦٠ شباب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وفريق شباب الغربية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية، أهمية تدريب جيل جديد قادر على مواجهة الشائعات والتصدي لها، جيل قادر على تحليل المعلومات والتعامل معها باحترافية دون الانسياق وراء الأفكار المضللة والمغلوطة.

حاضر في اللقاء الذي انطلق اليوم والمستمر حتى يوم غد، كلا من الدكتور أسامة رسلان من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمحاضرة عن مواجهة الشائعات، بينما شارك الدكتور محمد عبودة بمحاضرة عن صناعة الفتوى وتأثيرها على المجتمع.

الأمن المعلوماتي الدورة التدريبية برلمان الشباب