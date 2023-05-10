الموسيقار منير الوسيمي يتراجع عن خوض انتخابات الموسيقيين

اعلن الموسيقار منير الوسيمى، عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية فى الانتخابات المزمع إجراؤها الفترة المقبلة، وذلك لأسباب منها ارتباطه بأعمال داخل وخارجها.. وذكر الموسيقار في بيان، أنه يرغب فى استقرار النقابة التي دخلت خلال السنوات الماضية أكثر من نفق مظلم كاد أن يؤدي بها إلى فرض الحراسة.

وتابع: “لم يكن من دوافع قرار عدم الترشح الخوف من عدم التوفيق النجاح، وإعلان ترشحى لمنصب النقيب، دفع الفنان مصطفى كامل مضطرًا للتعاون مع بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين نالوا غضب الجمعية العمومية، واتفقوا على اسقاطهم فى الانتخابات المقبلة”.

وتابع: “لقد تحقق هدف مهم بالنسبة لى خلال الفترة السابقة لا يقل عن النجاح نقيبًا، المنصب الذى شغلته دورتين، وهو الرد على افتراءات واكاذيب جلسات النميمة التى طالتنى خلال الأعوام الـ 12 الماضية منذ أيام الفوضى، حيث كانت المستندات حاضرة لترد على كل حرف أشيع وكان أبرزها حكم القضاء الإدارى ببراءة ساحتي من أي ادعاءات”.

وأختتم البيان: "أؤكد أنه لا خلاف شخصى مع زميلى وابنى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالى وما حدث خلال الأيام الماضية كان فى إطار مشروع يخص مناخ أي انتخابات فى العالم".