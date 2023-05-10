رئيس أركان الدفاع البريطاني يؤكد التزام بلاده بالدعم العسكري لأوكرانيا

أكد رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، اليوم الأربعاء، التزام المملكة المتحدة وحلفاؤها بتقديم الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا.

وقال راداكين خلال اجتماع رؤساء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "مع وصول الحرب في أوكرانيا إلى مرحلة مهمة أخرى، من الأهمية بمكان أن تظل المملكة المتحدة وحلفاؤها أقوياء في دعمنا المستمر لأوكرانيا، حيث يسعون لطرد القوات الروسية من أراضيهم السيادية".

وتابع:"نظرًا لأن فنلندا أصبحت الآن عضوًا كامل العضوية في الناتو، ومن المتوقع أن تستكمل السويد انضمامها في الأشهر المقبلة، فقد نجح بوتين فقط في ضمان أن تحالفنا أقوى من أي وقت مضى".

وأعرب رئيس أركان الدفاع البريطاني عن تطلعه إلى العمل مع رؤساء الدفاع الآخرين لإنهاء التحول في الردع والدفاع لحلف الناتو قبل قمة الناتو في يوليو المقبل في فيلنيوس.

وأضاف راداكين أن "المملكة المتحدة تواصل تشجيع جميع الحلفاء على التصديق على عضوية السويد في أقرب وقت ممكن حيث ستجعل العضوية الفنلندية والسويدية جميع الحلفاء أكثر أمانًا، وستجعل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمانًا".