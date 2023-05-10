شعبة الذهب: القيمة المضافة ستؤثر في احتساب المصنعية

قال هاني ميلاد رئيس شعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر سيدفع سوق الذهب إلى إحداث حالة من التوازن، لافتا إلى كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وقال ميلاد، إن الشعبة ستخاطب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاستيضاح الأمر، مشيراً إلى أن هذا سيؤثر في احتساب المصنعية لدى التجار بالصاغة.

وأشار ميلاد إلى أن القرار يأتي بعد رفع الشعبة مذكرة لوزير التموين بضرورة فتح الباب أمام الوافدين لاستقدام ذهب وفق اشتراطات محددة، وهو ما صدر عن مجلس الوزراء منذ قليل، وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.