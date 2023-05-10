رئيس جامعة مطروح يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع "العبور نحو الجمهورية الجديدة"

افتتح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الطلابي بعنوان "طلاب جامعة مطروح والعبور نحو الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠"، والذي نظمته كلية التربية للطفولة المبكرة، بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، العاملين، الطلاب، بالإضافة لعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والنائب السابق سليمان فضل، حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الدكتور محمد عبد العظيم مدير دار الإفتاء بمطروح، وحسين عيد منسق القبائل والعائلات المصرية بمطروح، العمدة خير رسلان الكميلي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، العمدة عبد الله الزيات، الدكتورة سليمة عبد الرحيم رئيس المجلس القومي للمرأة بمطروح، الدكتورة هدى بشير العميد الأسبق لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، الدكتورة هالة الجرواني العميد الأسبق لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، ومحمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، وأيمن العريان مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمطروح، العمدة منعم إسرافيل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.

ورحب الدكتور مصطفى النجار بالحضور، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تنظيم هذا المؤتمر الطلابي في نسخته الرابعة في رحاب الحرم الجامعي، ذلك الحلم الذي طال انتظاره، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بطلابها الذين يمثلون محور العملية التعليمية، مشيدًا بتمثيلهم المشرف للجامعة في مختلف المحافل.

ومن جانبه رحب الدكتور محمود عباس بالحضور، مؤكدًا أن الجامعة تسعى من خلال رسالتها ورؤيتها العلمية واستراتيجيتها إلى التطوير والتغيير الإيجابي من المنظور العلمي للمؤسسة، مضيفًا أن أحد هذه الأدوات نحو التطوير هو تنظيم المؤتمرات العلمية، مشيرًا إلى أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار حرص الجامعة على النهوض بطلابها وتشجيعهم على البحث العلمي.

وتوجهت الدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ورئيس المؤتمر بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا الحدث العظيم، مشيرةً إلى أن المؤتمر الطلابي الرابع يُعد ملتقي علمي وفني تتلاقى فيه كل الطاقات من قدرات ومواهب، لأن المرحلة القادمة تفرض علينا الاهتمام بالطلاب، مضيفةً أن دور الجامعة لا يقتصر على تحصيل العلم والمعرفة بل تمتد لاكتشاف وتنميه المواهب، وهذا الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية بالجامعات ودعم المبتكرين والموهوبين من الطلاب.

وأشار حسن عبد البصير، إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الأوقاف من خلال تدريب الأئمة والواعظات بها، مؤكدًا ضرورة أن تكون جامعات مصر هي الجامعات الأولى عالميًا؛ لأن هذا الوطن العظيم هو قاطرة العالم العربي والإسلامي وخط الدفاع عن العروبة والسلام العالمي.

وأكد النائب السابق سليمان فضل، أنه من دواعي الفخر للجميع أن يكون هذا المنبر العلمي داخل إقليم مطروح، موجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل من وضع لبنة في هذا الصرح العظيم، داعيًا الطلاب لاستغلال تلك الفرصة لأنهم الأجيال الأولى التي تعلمت داخل تلك الجامعة.

وأوضح حسين عيد، أن إنشاء جامعة بمحافظة مطروح كان حلمًا طال انتظاره لعقود طويلة، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على المؤتمر، مضيفًا أن الجميع يعمل من أجل رفعة هذه المحافظة بما يساهم في النهوض بالدولة ككل.

بدأت فعاليات المؤتمر بعرض رياضي لطلاب كلية التربية الرياضية، ثم السلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم، عرض فيلم وثائقي للجامعة، كلمة منسقي أنشطة المؤتمر، كلمة رئيس المؤتمر، كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلمة رئيس الجامعة، ثم عرض كورال الجامعة، عرض لغة الإشارة لجامعة الإسكندرية، تسليم دروع.

رئيس جامعة مطروح يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع "طلاب الجامعة والعبور نحو

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