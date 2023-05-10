خالد عبدالغفار: خطة لتطوير 5400 وحدة رعاية صحية أولية بجميع المحافظات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك خطة لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 5400 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تحسين الوضع المالي للفرق الطبية من العاملين بتلك الوحدات، وميكنة الوحدات، بما يضمن تيسير متابعة ملفات المرضى، ومتابعة معدلات التردد، لافتاً إلى أن بعضها يعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً.

ولفت «عبدالغفار» إلى أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجان الداخلية الخاصة ببحث شئون «التكليف، الأوضاع المادية، البرامج التدريبية» للأطباء، والتي تضم نخبة من أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الفريق الصحي بمختلف فئاته، ومواصلة ووضع المقترحات والحلول، ورفعها إلى لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني، لـ«لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء» وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، بما يضمن تحسين بيئة عمل الأطباء، من الناحية الفنية، والمادية، والعلمية.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق”عبر تقنية الفيديو كونفرانس”، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد لطيف المدير التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور محمد فريد أمين عام نقابة الأطباء، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والمستشار أحمد حنفي عضو مكتب المستشار القانوني للوزير، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وممثلي النقابة من شباب الأطباء.