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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

5 قتلى و13 جريحا في حادث انقلاب شاحنة بالأردن

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت السلطات الأمنية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 5 أشخاص، وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب شاحنة محملة بالحديد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن تدهور الشاحنة المحملة بمادة الحديد أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات، واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية.

ووفقا لوسائل الإعلام الأردينة فقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى.

وأوضحت أن الإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأعيد فتح الطريق أمام حركة السير.

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