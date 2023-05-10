ارتفاع حصيلة ضحايا غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 22 شهيدًا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد فتى شمال قطاع غزة، متأثرا بإصابته إثر سقوط شظايا صاروخ إسرائيلي على منزل عائلته، ليرتفع بذلك عدد ضحايا اليوم الثاني العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 7 أشخاص.

وأفادت مصادر طبية بأن الفتى رامي شادي حمدان (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ سقط على منزل عائلته في شارع القرمان ببلدة بيت حانون شمالا، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وبارتقاء الفتى حمدان ترتفع حصيلة الشهداء اليوم إلى سبعة، ومنذ بداية العدوان على القطاع فجر الثلاثاء إلى 22 شهيدا.

ومنذ بداية العام الجاري، استشهد في الضفة الغربية وقطاع غزة 133 مواطنا، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.