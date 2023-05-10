محافظ الإسكندرية يكرم الفائزين في أول مهرجان للنحت على الرمال بمدينة الثغر

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الفائزين في مهرجان النحت على الرمال الذي أقامته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة في شاطئ السرايا العام بمشاركة ١٣ متسابق ٥ مشاركين من كلية الفنون الجميلة، و٤ من كلية تربية نوعية جامعة الإسكندرية، ومشاركين من كلية تربية نوعية جامعة دمياط ، واثنين من كلية تربية نوعية جامعة مطروح ، كما أقيمت فى اليوم الثاني ورشة عمل للأطفال لتعليمهم فن النحت على الرمال .

وخلال التكريم عبر محافظ الإسكندرية عن فخره وسعادته لرؤية حدث جميل يٌنفذ على شواطئ الإسكندرية ؛ وهو مهرجان النحت على الرمال، والذي يتم تنفيذه بهذا الشكل المبدع والراقي، وبأيدي شباب مصريين مبدعين ، مُعربًا عن شكره لجميع الفنانين المشاركين في المهرجان ، وكل من ساهم في إخراج هذا الحدث المبهج الذي أسعد الجميع .

وأضاف الشريف أن المختصين بالمحافظة هدفهم علي مدار السنوات الماضية تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من شواطئنا حتى تكون شواطئ الإسكندرية محط أنظار جميع محافظات الجمهورية خلال موسم الصيف والشتاء .

وأوضح المحافظ أن مهرجان النحت على الرمال أُقيم لنؤكد للجميع أن الإسكندرية متميزة ومتفردة دائماً، حيث تميزت بأول شاطئ لذوي الهمم، وأول شاطئ للمكفوفين، واستضافت العديد من الفاعليات الرياضية العالمية على الشواطئ، بالإضافة إلى فكرة إقامة معارض للمنتجات اليدوية خلال الأيام المشمسة من فصل الشتاء على الشواطئ؛ مثل (باب رزق) ، ولنؤكد أيضاً أن الإسكندرية كانت وستظل دائمًا تمثل ذكرى جميلة في مخيلة زوارها من جميع المحافظات .

وأشار اللواء محمد الشريف إلي أن النحت على الرمال كشكل فني يحظى بشعبية كبيرة ، وقد اكتسب جمهورًا واسعًا في السنوات الأخيرة، حيث تُقام المئات من المسابقات السنوية في جميع أنحاء العالم.

ومع أن المهرجان ظهر في نسخته الأولى عام 1990، وجذب آلاف المشاهدين والمشاركين إلا أن الآلاف من الزوار ما زالوا يقفون في حالة من الرهبة والإعجاب من دقة وحرفية وإبداع المنحوتات الرملية .

هذا وقد تكونت لجنة التحكيم من الأستاذ الدكتور سعيد بدر أستاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، والأستاذ أحمد حسام ، والأستاذ علي مصطفى المعيدين بقسم النحت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، بالإضافة إلي الدكتور احمد قدرى محمد ، والدكتور إيهاب الشيخ من كليه التربية النوعية جامعة الإسكندرية .

وقد فاز بالمركز الأول محمد إيهاب محمد محمد (كلية فنون الجميلة جامعة الإسكندرية ) ، وفاز بالمركز الثانى نانسى خالد محمد كمال محمود (كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ) ، وفاز بالمركز الثالث أمنية رأفت عبد الواحد (كلية التربية النوعية جامعة مرسى مطروح ) ، وفاز بدرع التميز الاول

إيهاب حسام الدين فتحى ذكى من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية ، وسارة أحمد وليد جابر من كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

كما فاز بدرع التميز الثانى على عصمت متولى فتح الله من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية ، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن تربية نوعية جامعة الإسكندرية ، وفاز بدرع التميز الثالث

فاطمة الزهراء عوض الله تربية نوعية جامعة مرسى مطروح ، وفريق جامعة تربية نوعية جامعة دمياط .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، واللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول ، والأستاذة شيرين مصطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .