عبدالفتاح يحيى: العلاقات المصرية الإماراتية متكاملة ونتمنى أن تصل لأعلى مستوياتها

أكد النائب عبدالفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الإماراتية مستمرة ولا يشوبها أي عوائق.

وشدد يحيى، خلال تصريحات خاصة، لـ«البوابة نيوز» أن السياسة في التعاملات المشتركة بين الدولتين لم تختلف برغم ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لم تصدر من أي جهة حكومية أو مسئولة في الدولتين، وهي ضمن مساعي البعض لتشويهها .

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الإمارات ساندت مصر خلال أزماتها خاصة بعد تورتي 25 يناير و 30 يونيو وهو ما لم يخف على أحد، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى مساندة دولة الإمارات له مهما كانت الظروف المعطيات؛ مؤكدا ان العلاقات بين الدولتين متكاملة ولم تتأثر بما يحاول البعض إثارته، فالإمارات دولة شقيقة لمصر"، متمنيا أن تصل العلاقات المصرية الإماراتية لأعلى مستوياتها.